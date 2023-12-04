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Eskişehir'de kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 07:24, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 07:33
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Eskişehir'de kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü belirlendi

Eskişehir'de kayıp olarak aranan iki gencin kullandıkları otomobilin bir su arıtma tesisine ait alana devrildiği, gençlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki 26 AHD 335 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri, Çetin ve Kuru'nun hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki gencin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ölen gençlerin aileleri olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

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