Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de müdahale ettiği kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

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