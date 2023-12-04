Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Saat 17 itibariyle Beşiktaş kongre üyesi katılım sayısının 12152 olduğu açıklandı. Beşiktaş Başkan adaylarından Hasan Arat oyunu 4 nolu sandıkta kullanırken Serdal Adalı 8 nolu sandıkta kullandı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy verme süresi sona erdi. Halen Akatlar'da bulunan kongre üyelerinin oy kullanma işlemlerinin de sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.

Adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışında bulunacağı seçimli genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adayların konuşmalarına geçildi.

Eski yöneticiler Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarışında kazanan Hasan Arat oldu.

Beşiktaş'ın tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devretti.

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