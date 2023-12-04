Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan Hoca Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu

Doğan, kurucusu olduğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttüğü İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfında (İSİLAY), talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncü olmanın yanı sıra hadis ve tefsir dersleri verdi.

LÜTFİ DOĞAN KİMDİR?

Lütfi Doğan 1930 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğdu. Kuran-ı Kerim okumayı babası Hacı Mehmet Fehmi Efendi'den öğrendi. Askerlik vazifesinin ardından da dini ilimler eğitimine devam etti.

1954'de Kemah ilçe müftülüğüne, 1960'da da Erzincan il müftülüğüne atandı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine tayin edildi. 1968-1972 yılları arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. 1973-1980'de de Erzurum senatörlüğü görevinde bulundu.

1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Gümüşhane milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında dini ve ilmi konularda da pek çok eser kaleme aldı.