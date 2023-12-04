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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 964 bin 2 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 964 bin 2 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 16:58, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 17:08
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 964 bin 2 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 910 bin lira, en yüksek 1 milyon 965 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,2 artışla 1 milyon 964 bin 2 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 751 milyon 188 bin 674,60 lira, işlem miktarı ise 1.956,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 785 milyon 322 bin 820,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.940.000,002.018,90
En Düşük1.910.000,002.047,00
En Yüksek1.965.000,002.108,95
Kapanış1.964.002,002.053,00
Ağırlıklı Ortalama1.915.131,962.070,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.751.188.674,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.956,41
Toplam İşlem Adedi45

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