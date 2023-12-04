Cumhur ittifakının hedefi 81 ilin tamamını kazanmak

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için yol haritasını çizdi. AK Parti MHP heyetleri ittifak görüşmesi bugün 9'ncu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftaki görüşmesinin ardından yaptıkları protokol metni üzerinde kazanacak adaylar için özel bir çalışma yürütecek. İki lider başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirlerin adaylarına yoğunlaşmış, aday gösterilecek kişilerin her iki partide karşılığının olup olmadığını ele almıştı.

KIL PAYI KAYBEDİLEN İLLERE ÖZEL ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği heyetler 2019 yerel seçimlerine benzer bir çalışma ile yola çıkarak 8 görüşmeyi geride bıraktı. AK Parti MHP heyetleri ittifak görüşmesi bugün 9'ncu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyet üyeleri başkent başta olmak üzere 31 Büyükşehir ile Edirne'den Kars'a il ve ilçeler hatta beldeler bazında kapsamlı bir çalışma hazırladı. 2019'da kılpayı kaybedilen illerde aynı sorunun yaşanmaması için titiz davranıldı. Adana ve Osmaniye haricindeki deprem illerinde AK Parti'nin aday çıkartacağı öğrenilirken ilk toplantıda ittifakın ilkeleri alındı. 8. Görüşmede ise detaylı bir protokol hazırlandı. İki liderin görüştüğü zirvenin ardından heyetler çalışmalarını devam ettirecekler.

KOMİSYON, ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti aday belirlemede aday başvurusu temayül yoklamaları ve anketlerin ardından dördüncü aşamaya geçti. AK Parti'de aday adayları başvurusu MYK'da karara bağlandı. AK Parti'de aday belirleme Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Komisyonda Seçim işleri, Yerel Yönetimler, Teşkilat ve Medya Tanıtım Başkanlığı ile kadın kolları ve gençlik kolları yer alacak.

ADAYLAR KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Külliye'deki görüşmelerinde özellikle Ankara ve İstanbul adayları üzerine yoğunlaşmışlardı. Erdoğan, kendisine sunulan aday adayları isimleri üzerinde bir çalışma yapmış bunu da Devlet Bahçeli'ye anlatmıştı. Erdoğan'ın "Sizce kimi aday çıkarılmalıyız, hangi ismin MHP'de karşılığı nedir, oy alabilir miyiz?" şeklinde sorular sorduğu öğrenildi. İki lider kazanacak adaylar için fikir alışverişinde bulunmuştu.

Fatma GÖKSU