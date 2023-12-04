Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi
Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi
Kredi'de %2.39 Faiz Fırsatı!
Kredi'de %2.39 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Ocak'taki düzenleme kamu görevlisi ve emeklileri memnun etmelidir'
'Ocak'taki düzenleme kamu görevlisi ve emeklileri memnun etmelidir'
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Altın fiyatlarında rekor
Altın fiyatlarında rekor
Maliye'den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip
Maliye'den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip
5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor
5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor
1'i kırmızı kategoride, iki terörist etkisiz hale getirildi
1'i kırmızı kategoride, iki terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Türk-İş'ten asgari ücret beklentisi
Türk-İş'ten asgari ücret beklentisi
Anaokulunda burnu kırıldı
Anaokulunda burnu kırıldı
'Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası yalanladı
'Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası yalanladı
'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasına açıklama
'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasına açıklama
Torba Yasa ne zaman çıkacak?
Torba Yasa ne zaman çıkacak?
Meclis'ten TikTok adımı
Meclis'ten TikTok adımı
'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık'
'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık'
'Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var'
'Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var'
Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak
Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Bakan Tunç'tan dizideki infaz koruma memuru tiplemesine tepki!
Bakan Tunç'tan dizideki infaz koruma memuru tiplemesine tepki!
Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak
Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak
İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama
İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama
İstanbul'da kriter hemşehri grupları
İstanbul'da kriter hemşehri grupları
Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek
Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek
AK Parti'li başkan kazada hayatını kaybetti
AK Parti'li başkan kazada hayatını kaybetti
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 10:00, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 10:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamları şu şekilde:

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber