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Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 16:06
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Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1 milyon 73 bin 982 adet oldu ve tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) kasım ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 60,8 büyüdü. Böylece Türkiye otomotiv pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 73 bin 982 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında otomobil satışları yüzde 66,2 artarak 840 bin 925, hafif ticari araç satışları ise yüzde 43,7 yükselişle 233 bin 57 adet oldu.

Kasım ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40'a yükseldi. Geçen ay otomobil satışları yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselerek 23 bin 616 olarak kayıtlara geçti.

10 yıllık ortalama satışlar

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık kasım ayı ortalamasına göre yüzde 42,6 artarken, artış oranı otomobilde yüzde 47,8, hafif ticaride ise yüzde 25,5 oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri sedan ve hatchback araçlar takip etti.

Motor tipine göre satışlar

Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli araçlar 561 bin 53 adetle yüzde 66,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları 121 bin 511'le yüzde 14,4 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 247 ile yüzde 1,1 oldu.

Hibrit otomobiller pazardan 89 bin 13 satışla yüzde 10,6 pay alırken, 11 ayda 60 bin 101 rakamına ulaşan elektrikli otomobil satışlarının pazardan aldığı pay yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Togg elektrikli satışlarında ilk sırada

Markaların satış rakamlarına bakıldığında ise Togg, kasımda aylık teslimat rekorunu tazeledi. Geçen ay 4 bin 401, mayıstan bu yana ise toplam 13 bin 572 T10X kullanıcılarla buluşturuldu.

Böylece Togg, 11 ayda elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 11 bin 600 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

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