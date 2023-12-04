Dolar günü 28,90 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9160 28,9170 28,9000 28,9010 Avro 31,4190 31,4200 31,3170 31,3180 Sterlin 36,3900 36,5070 36,4400 36,5570 İsviçre Frangı 32,8800 33,0450 33,0500 33,2100 ANKARA ABD Doları 28,8860 28,9660 28,8700 28,9500 Avro 31,3790 31,4590 31,2270 31,3570 Sterlin 36,3300 36,5400 36,3800 36,5900