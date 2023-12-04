Dolar günü 28,90 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 28,90 TL'den tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 18:04, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 18:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9160
|28,9170
|28,9000
|28,9010
|Avro
|31,4190
|31,4200
|31,3170
|31,3180
|Sterlin
|36,3900
|36,5070
|36,4400
|36,5570
|İsviçre Frangı
|32,8800
|33,0450
|33,0500
|33,2100
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8860
|28,9660
|28,8700
|28,9500
|Avro
|31,3790
|31,4590
|31,2270
|31,3570
|Sterlin
|36,3300
|36,5400
|36,3800
|36,5900