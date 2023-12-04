Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi

İstanbul'da deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedildi.

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun."