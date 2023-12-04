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FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 11:00, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 11:01
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FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.P. ve İ.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu, ayrıca sanık A.P'nin ByLock kullanıcısı olduğunu bildirerek, İ.A. ve A.P'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.P, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık İ.A. da suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı A.P. ve İ.A'nın tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.

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