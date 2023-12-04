Kamu-Sen: Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu

Kamu-Sen Genel Başkanı'nın açıklaması şu şekilde:

MEMUR MAAŞLARINDAKİ ERİME AYLIK 7 BİN 50 TL OLDU

"TÜİK Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında da enflasyondaki yükseliş devam etti. Bir aylık enflasyon %3,28 olarak gerçekleşti. Haziran-Temmuz arasında enflasyon %33,65 olurken yıllık olarak da %61,98'e ulaştı.

Temmuz ayında memur maaşlarına enflasyon farkı hariç %6 zam yapılmıştı. Hal böyle olunca gerçekleşen enflasyon, memurlara maaş zammı olarak yapılan artışın 4,5 katına ulaşmış ve 27,65 puan erimiş oldu.

Ortalama memur maaşı sosyal yardımlar da dahil edildiğinde 25 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. Buna göre memur maaşları geride kalan 5 ayda aylık 7 bin 50 TL eridi. Memurlarımızın alım güçlerinin haziran ayı seviyesine getirilmesi için bile en az 7 bin 50 TL artması gerekiyor.

Aralık enflasyonu ile birlikte erime daha da büyüyecek ve kamu çalışanları ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar da şiddetlenerek sürecek.

Her dönem yaşanan bir gerçek var ki, o da memur maaşlarına yapılacak artışların enflasyon hedefinin bile gerisinde kalmaya başlamasıdır. Buna göre toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kararlaştırılan maaş artışları bir zam olmaktan çıkmış, yalnızca önden enflasyon ödemesi haline gelmiştir.

Bu da kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarındaki erimenin beklenen kaçınılmaz son olduğu anlamı taşımaktadır.

Böyle bir zam politikası sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Türkiye Kamu-Sen olarak daima kamu çalışanlarına ve emeklilerine piyasa gerçekleriyle örtüşen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesi için gerçek enflasyonun üzerinde bir artış yapılması ve buna ek olarak refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz.

Bu bakımdan daha önce de ifade ettiğimiz gibi maaşlarda yaşanan bu erimenin mutlak surette durdurulması gerekmektedir. Bunu sağlamanın tek yolu da kamu çalışanlarına refah payı verilmesinden geçmektedir.

TÜİK'in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylemektedir. Yetkilileri bu gerçeğe göre hareket etmeye ve ocak ayında kamu çalışanlarına refah payını da içeren bir artış yapmaya çağırıyoruz."