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Kasımda e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, kasımda tüm zamanların satış rekorunun kırıldığını belirterek, geçen ay 300 milyar liralık işlem hacmi ve 500 milyon siparişe ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 11:15, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 11:16
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Kasımda e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çevikoğlu, geçmiş kampanyalardan elde edilen deneyimler, değişen tüketici alışkanlıkları ve e-ticaret düzenlemeleriyle bu yıl kasımda indirim kampanyalarının genellikle belirli haftalara odaklandığını ve bir ay sürdüğünü söyledi.

Tüketicilerin de kasım kampanyalarına alıştığını, taleplerinin planlamasını buna göre yapmaya başladığını anlatan Çevikoğlu, e-ticaret platformları, satıcı ve markaların da bu takvimle kampanya planlamasını gerçekleştirdiğini aktardı.

Bekarlar Günü, Alışveriş Cuması, Öğretmenler Günü, Siber Pazartesi ve 13 Kasım'da okulların bir hafta ara tatile girmesiyle e-ticaretin yoğun indirim kampanyalarına ve alışverişlere sahne olduğunun altını çizen Çevikoğlu, özellikle ebeveynlerin bu dönemde çocukları için tablet, oyun konsolları gibi elektronik eşyalar aldığını, okulların açılmasıyla çanta, kalem ve defter gibi ürünlerin ilgi gördüğünü vurguladı.

- "Kasımdaki ivme yıl sonu hedefini yakalanabileceğini gösteriyor"

Çevikoğlu, Öğretmenler Günü'nde çiçek alımlarının başı çektiğine, kitap, seramik obje, kupa, çerçeve ve tekstil ürünlerine de rağbet olduğuna işaret etti. Çevikoğlu, "Bu kasımda e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı. Hem işlem sayısı hem de ticaret hacminde rekorlarla dolu bir ay oldu. Bir önceki aya kıyasla e-ticarette 2 kata yakın işlem hacmi ve adedi gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayına kıyasla ise 4 katı aşkın bir büyüme yaşandı. Bu da yaklaşık olarak Kasım 2023 için 300 milyar liralık bir işlem hacmine ve 500 milyon siparişe tekabül ediyor." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticaret sektör büyüklüğünün 2023'te yaklaşık 1,8 trilyon liralık hacme ulaşmasının öngörüldüğünü anlatan Çevikoğlu, 11 aylık net verilerin henüz belli olmamasına rağmen kasımda yakalanan ivmenin bu hedefin rahatlıkla yakalanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

- "Aralık indirim kampanyaları ile geçecek"

Sektördeki yapılması planlanan projelere de değinen Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün gelişiminin gelecek dönemde e-ihracatla birlikte olacağını, bu sebeple tüm platform ve satıcıların kendilerini e-ihracata hazır konuma getirmesi gerektiğini belirtti.

Çevikoğlu, tüketicilerin uygun fiyat ve kaliteli ürünler ile buluşması için aralık ayının da yine indirim kampanyaları ile dolu dolu geçeceğinin altını çizerek, "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı kampanyası çerçevesinde, 25-31 Aralık'ı 'İndirim Haftası' olarak ilan ediyoruz. Söz konusu kampanya kapsamında KOBİ ve ulusal markalarımız hem 2023'ten kalan tüm stoklarını eritecek hem de 2024'e yeni bir başlangıç yapacaklar. 'Stoklarınızı birlikte bitirelim' anlayışıyla düzenlenen kampanyada, vatandaşlarımız elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü indirimli fiyatlardan alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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