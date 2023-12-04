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Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 11:18, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 11:18
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Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

Normal şartlarda kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenirken hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla hesaplar değişti.

Yeni yılla beraber kirada yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edeceğinin açıklamasıyla kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İŞ YERLERİNDE DURUM FARKLI

Aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu

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