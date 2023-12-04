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Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1'lik depreme ilişkin, "Marmara Denizi'nin güney kıyılarında asıl İstanbul'u etkileyecek bir fay üzerinde değil de başka bir fay üzerinde meydana gelen deprem olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 11:32, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 11:35
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Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Depreme ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, şunları kaydetti;

Marmara Denizi'indeki faylardan bir tanesinin kırıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Marmara Denizi'nin güney kıyılarında Zeytinbağı fayı diye isimlendirilen bu fayın denize doğru uzantısında az önce meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler gerçekleşmiş oldu. Bu İstanbul'a biraz uzak olduğu için yaklaşık 60-65 kilometre mesafede olduğu için İstanbul'da herhangi bir hasar yapma olasılığı yok denecek kadar az. Daha ağırlıklı olarak bu depremin Mudanya, Gemlik, Bursa illerini etkileme olasılığı çok daha yüksek. Deniz içinde olduğu için bu depremin herhangi bir yerde aldığımız bilgiler doğrultusunda da bir hasar yaratmadığını görüyoruz.

Türkiye'de depremlere karşı duyarlılık üst seviyeye geldiği için de 5,1 büyüklüğünden sonra başta Mudanya, Gemlik, Bursa, İstanbul olmak üzere insanlarda bir tedirginlik oluştu. Gelişmeleri iyi bir şekilde takip etmekte fayda var. Aslında biz İstanbul depremini konuşuyorduk bu biraz Marmara Denizi'nin güney kıyılarında asıl İstanbul'u etkileyecek bir fay üzerinde değil de başka bir fay üzerinde meydana gelen deprem olduğunu söyleyebiliriz.

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