Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar başladı

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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