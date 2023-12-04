Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atarak yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Sabit T, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyetince açıklanan kararın gerekçesinde, "Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın bir süre Merve K. ile nişanlı kaldığı, bir süre sonra ise ayrıldıkları, ayrılıkları nedeniyle aralarında problem olduğu, sanık savunmaları ve katılan anlatımları, ayrıca dosya içerisindeki sosyal medya yazışmaları ve banka makbuzlarıyla sabittir. Merve K'nin, Sabit T'den ayrılması Sabit T'nin ağırına gitmiştir. Bu ise sanığın Merve K'yi sık sık aramak suretiyle rahatsızlık vermesinden açıktır." ifadelerine yer verildi.

Kararın gerekçesinde Sabit T'nin eyleminin "canavarca hisle ve eziyet çektirmek için yapılmış bir eylem" olduğu belirtildi.

Sanığın, eski nişanlısının yüzüne, boyun ve göğüs bölgesine kuvvetli yakıcı etkiye sahip asit atmasının "eziyet" olduğu, Sabit T'nin savunmalarının daha az ceza almaya yönelik savunmalar olduğu ve bu nedenle itibar edilmediği ve cezada herhangi bir indirimin uygulanmadığı kaydedildi.

- Olay

Sabit T, 19 Haziran 2022'de ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.