Gaziantep'te sulama havuzuna giren çocuk boğuldu

Bir süre sonra Yılmaz'ın suda çırpındığını fark eden arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Halis Yılmaz (7), mahalledeki sulama havuzundaki ördeği fark ederek yakalamak için suya girdi.

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