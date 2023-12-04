Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En büyüğü 4,5 olan artçı sarsıntılar devam ederken, deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya'da da hissedildi.

Öte yandan, Yalova Kaymakamlığı, Armutlu ilçesinde eğitime 1 gün süreyle (bugün) ara verildiğini duyurdu.