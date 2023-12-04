İstanbul'da 'depremde bir binada hasar oluştu' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bugün saat 10.42 sıralarında Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birimlere gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da Esenler ve Küçükçekmece'den bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ilgili adreslere sevk edildiğini belirtmişti.

Esenler Tuna Mahallesi 678. Sokak'tan gelen bina çatlağı ihbarı üzerine ilgili birimler adrese giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde binada herhangi bir çatlağa rastlanmadığı öğrenildi.