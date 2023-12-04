ORC Araştırma en başarılı belediye başkanlarını açıkladı
2023 YILININ EN'LERİ
"EN BAŞARILI"
.B.Şehir Belediye Başkanları
.B.Şehir İlçe Belediye Başkanları
.İl Belediye Başkanları
Araştırma 19 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 il de toplam 22 bin 310 katılımcı ile CATI yöntemiyle yapılmıştır.
2023 YILININ EN BAŞARILI
Büyükşehir Belediye Başkanları
Vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu.
Raporda %55'in üzerinde oy alan 5 Büyükşehir Belediye Başkanı yer almaktadır.
2023 YILININ EN BAŞARILI
İl Belediye Başkanları
Vatandaşlara son 1 yılı değerlendirdiklerinde, belediye başkanının çalışmalarından, ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu.
Raporda %55'in üzerinde oy alan 5 İl Belediye Başkanı yer almaktadır.
2023 YILININ EN BAŞARILI
Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları
Vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu.
Raporda %55'in üzerinde oy alan 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı yer almaktadır.