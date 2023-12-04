Türk vatandaşları ve yakınlarından oluşan 130 kişi Mısır'a ulaştı

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşları ile aile yakınlarını içeren 130 kişinin dün gece Mısır'a ulaştığını aktardı.

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