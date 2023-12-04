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Borsada yatırımcı sayısı geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, pay senedi yatırımcı sayısı kasım ayında 4 aylık yükselişin ardından ilk kez geriledi. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 349 bin 862 düşüşle 8 milyon 205 bin 982 oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 15:48, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 15:50
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Borsada yatırımcı sayısı geriledi

Böylece haziran ayında yaşanan düşüşün ardından ilk kez gerileme görüldü. Haziran ayında yatırımcı sayısında bir önceki aya göre 117 bin 690 düşüş yaşanmıştı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise yatırımcı sayısında artış 5 milyon 228 bin 530 oldu. Geçen yıl kasım ayında pay senedi yatırımcı sayısı 3 milyon 327 bin 314 seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu ayda 1 milyon TL'ye kadar yatırım yapanların sayısı 357 bin 666 düşüşle 8 milyonun altına indi ve 7 milyon 998 bin 445 oldu.

1 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapanların sayısında ise artış yaşandı. Bir önceki ay 199 bin 732 olan 1 milyon TL üzerinde yatırım yapanların sayısı 7 bin 804 artışla 207 bin 536'ya çıktı.

Yerli yatırımcı sayısı 349 bin 574 düşüşle 8 milyon 176 bin 194 olurken, yabancı yatırımcı sayısı 288 düşüşle 29 bin 788 olarak açıklandı.

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