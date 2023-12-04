Mardin'de soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

İlçenin İçören Mahallesi'nde ısınmak için sobaya benzin koyan Betül Ö., sobanın patlaması sonucu hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.