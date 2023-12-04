Kaçak kuş pazarına operasyon: 24 gözaltı, 839 yabani kuşa el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'nde canlı hayvan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, canlı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen 24 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olduğu belirlenen 224 iskete, 568 saka, 24 Florya, 19 bıldırcın, 2 forpus cinsi papağan ile 2 beç olmak üzere 839 kanatlı hayvan ele geçirildi.

Ekiplerce muhafaza altına alınan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Toplam 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.