Gazze'ye düzenlenen saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 59 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 15 bin 899'a, yaralı sayısının ise 42 bine yükseldiğini söyledi. Filistinli yetkili, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.

- İsrail'in sağlık sistemine yönelik ihlalleri

Kudra'nın açıklamalarına göre, İsrail, Gazze kenti ve kuzeydeki hastaneleri kasten hedef alarak hizmet dışı bıraktı, hastanelerdeki sağlık çalışanları, yaralı ve sığınmacıları öldürdü ve tehdit ederek tehcire zorladı.

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarında 283 sağlık personeli öldürüldü, 56 ambulans kullanılmaz hale geldi, 56 sağlık kuruluşu yıkıldı, 20 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

İsrail askerleri, başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini kötü şartlarda ve işkence altında alıkoymayı sürdürdü.

- Sağlık sistemi felç olmuş durumda

İsrail'in saldırılarının tüm vahşetiyle devam etmesi nedeniyle sağlık sistemi, artan yaralı sayısına cevap veremez hale geldi.

Sağlık ekipleri, saldırılarda yıkım etkisi yüksek ve yakıcı özelliği olan bombalar kullanıldığı için ağır derece yanık, ampütasyon gerektiren durumlar ve ciddi vücut bütünlüğü bozukluğu olan vakalarla karşılaştı.