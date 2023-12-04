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Sağlık Bakanlığından 'ATS kaynaklı aşılarda tehlike' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, "Aşı Takip Sistemi (ATS) kaynaklı aşılarda tehlike olduğu" iddialarını yalanladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 18:44, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 18:45
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Sağlık Bakanlığından 'ATS kaynaklı aşılarda tehlike' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, ATS kaynaklı aşılarda tehlike iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan 'Aşı Takip Sistemi (ATS) kaynaklı aşılarda tehlike olduğu' iddiaları nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye genelinde Genel Müdürlüğümüz tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen aşı ve anti serumların saklandıkları depo, dolap ve nakil işlemlerinde kullanılan araçlardaki sıcaklık ve stok takibi gerçek zamanlı olarak düzenli bir şekilde 13 bin 850 adet sensor ve 12 bin 890 sıcaklık takip cihazı ile yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sistemin alarm algoritmasının nasıl çalıştığı hakkında bilgi verdiği açıklamada, "Haberde belirtildiği üzere yeni firma ile anlaşıldığı ve yazılım yenilenmesi sonrasında aksaklık yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut ATS'de alarm algoritması şu şekildedir: Cihazdan 30 dakika veri alınmıyorsa çağrı merkezi ilgili birimi arar. Aynı cihazdan 2 saat veri alınmıyorsa İl Soğuk Zincir Değerlendirme Komisyonu'na bilgi düşülür. Yapılan kontrol sonrası komisyon aşının kullanım durumu hakkında karar verir. Bunların dışında pil değişimi, saha operasyon ve teknik servis hizmetinin zamanında sunulması, yazılım güncelleme ve geliştirmesi gibi konular da hassasiyetle takip edilerek, ATS sisteminin sürekli güncel ve çalışır durumda olduğundan emin olunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin amacının aşıların güvenli bir şekilde vatandaşa ulaşabilmesi olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm bu kontrol süreçlerinin amacı ATS ile vatandaşlarımıza aşıların güvenli bir şekilde ulaştığından emin olunmak istenmesidir. Ayrıca aşıların sağlam olmasına rağmen sistem kaynaklı zayi olması da söz konusu değildir. Özetle belirli bir algoritma ile aşıların soğuk zincir koşullarına uygun bir şekilde son kullanıcıya ulaşma sürecinin takibini yapan ATS sistemine ilişkin bahse konu haberlerde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşıların soğuk zincir koşullarına ilişkin herhangi bir tereddüt duymalarını gerektirecek durum söz konusu değildir" denildi.

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