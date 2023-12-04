Üzerine merdiven çöken inşaat işçisi hayatını kaybetti

Olay, İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binada tadilat yapan 57 yaşındaki C.K. isimli inşaat işçisinin üzerine binanın 2. katından terasa çıkan merdiven çöktü. Çökme sonrası zeminle beton arasında sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.