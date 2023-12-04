İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

Ardından Genel İdari Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, 2024 yerel seçimlerine İyi Parti'nin tek gireceği belirtildi.

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