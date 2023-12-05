Evinin önünde ölü bulunmuştu: 3 kişi de serbest bırakıldı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve H.Ö, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K. ise Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan O.Y, M.K. ve H.Ö, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

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