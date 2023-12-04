Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı
Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirket için kayyum ataması kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 20:17, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 20:18
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.