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Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 21:22, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 21:51
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Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar yönüne seyir eden Murat Parla (38) idaresindeki 03 AEJ 994 plakalı kamyonet ile Eskişehir yönünde giden Rıdvan K. (37) idaresindeki 03 AER 574 çekici plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Murat Parla ile yanında bulunan Şükrü Kaplan'ın (45) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan tır sürücüsü Rıdvan K. ile yanındaki yolcu Salih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden Murat Parla ile Şükrü Kaplan'ın cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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