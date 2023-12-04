Pansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi

Hastanede müdahale edilen öğrenciler ile öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle'deki Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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