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Altın fiyatlarında sert düşüş

Haftaya büyük bir yükselişle başlayan altın fiyatları, piyasalar kapandıktan sonra sert düştü.

Haber Giriş : 04 Aralık 2023 22:55, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 23:02
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Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının işlemcilerin merkez bankasının gelecek yılın başında faiz artırımlarına başlayabileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle 2,100 doları aşarak haftaya yükselişle başlamış ve tüm zamanların zirvesine yükselmişti.

Ekonomi'de yer alan habere göre; akşam saatlerinde ise altında rüzgar tersine döndü. Ons altın, 2.049 dolardan piyasaların kapandığı saatlerde 2.022 dolara geriledi.

Gram altın, dün gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 1980,162 TL'ye kadar çıkmıştı. Piyasaların kapanış saatlerinde 1900 TL'nin altını gören gram altının düşüşü sürdü, saat 18.45'te 1879,10 liraya kadar geriledi.

Çeyrek altın kaç lira?

Çeyrek altın ise, 3.332 TL'den 3.189 liraya geriledi.

Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

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