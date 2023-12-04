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Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 23:20, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 23:23
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Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

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