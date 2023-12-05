Gazze'den tahliye edilen 130 kişilik kafile İstanbul'a getirildi
İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaş nedeniyle Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, Türkiye'ye getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 05:45, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 05:47
Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 130 kişilik kafile, K695 sayılı Kahire - İstanbul uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yolcuları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanından çıkan kafile, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.