Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Usta maaşı müdürü geçti
Usta maaşı müdürü geçti
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
TÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlama
TÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlama
TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı
Seçil Erzan davasında gelişme: Banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
Seçil Erzan davasında gelişme: Banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
THY uçağı Tayland'da arıza yaptı, Türk vatandaşları 3 gündür mahsur
THY uçağı Tayland'da arıza yaptı, Türk vatandaşları 3 gündür mahsur
Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı
Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı
Yargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz
Yargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz
'100 yıllık zamanı aştık, Gemlik'teki depremler haberci olabilir'
'100 yıllık zamanı aştık, Gemlik'teki depremler haberci olabilir'
Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Bakan Tekin'den 'Dayanıklı Sınıflar Hareketi' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Dayanıklı Sınıflar Hareketi' açıklaması
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır
Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır
Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil
Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil
Kamu-Sen: Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu
Kamu-Sen: Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu
Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi
Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor

Emekli maaşı ve asgari ücrete yapılacak zamları bekleyen ev sahipleri, kiralıkcak zamları bekleyen ev sahipleri, kiralık ev ilanlarını geri çekti. Zam için asgari ücretiev ilanlarını geri çekti. Zam için asgari ücreti beklemeye başladı.beklemeye başladı

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 07:52, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 08:05
Yazdır
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor

Şubat ayında hesaplara yatması beklenen emekli ve asgari ücret zamları bazı ev sahiplerini harekete geçirdi. Bu nedenle kiralık ilanında olan evlerin sistemden çekildiği iddia edildi. Yayından kaldırılan ilanların ise zamlar sonrası, yani şubat ayında tekrar girileceği belirtildi. İstanbul'da emlak işiyle uğraşan Murat Gözüpek "Şimdilik bekleyelim, şubat ayında ilana çıkarız diyen müşterilerimiz var. Beylikdüzü'nde geçen hafta 10 bin liradan ilana çıkılan daireyi, ev sahibi talebiyle geri çektik. Aynı ilanı zamlar sonrası yani şubat ayında 18 bin liradan koyulacak şekilde anlaştık. Yine Bahçeşehir'de 22 bin liralık bir daire ilanı şubat ayı başında 35 bin liraya geri ilana girilecek" dedi.

VATANDAŞ KİRALIK EV ARIYOR

Sadece konut sektöründe değil, her zam döneminde fırsatçılığın hortladığını söyleyen Gözüpek "Son 3 yıldır bu alışkanlık haline geldi. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılmadan 1 ay önce konut, otomobil ve gıda fiyatları yükseltiliyor. Geçen temmuz ayında da kiralık konut ilanlarının fiyatlarını yükselttiler. Vatandaşın cebine zam girmeden çıkıyor. Devlet buna müdahale etmeli. Boş daireler denetlensin. Bizim de işlerimiz kesildi. Fiyatların artacağını bilen vatandaşlar da ev bulma telaşına düştü. Ancak kiralık evler ilandan çekiliyor. Konut alımları zaten durmuştu, şimdi kiralıklarda da yaprak kımıldamıyor" diye konuştu.

İstanbul Bahçeşehir'de emlak danışmanlığı yapan Ece Eyüboğlu da konut satışlarının en kötü dönemini yaşadığını belirterek şunları kaydetti: "Bankalar konut kredisi vermiyor. Ev alamayan kiralamaya yönelmişti. Ocak-haziran döneminde kiralık konut talebi de arzı da iyi seviyedeydi. Ancak son 3 aydır hareket azaldı. Ev sahipleri kiralık konut fiyatlarını düşüme taraftarı değil. Fiyatlarda vatandaşa yüksek kaçıyor. Bu nedenle işler azaldı. 2024 yılını bekleyenler var. Asgari ücret zammı ve emekli maaşlarının artması ile piyasada hareketlenme yaşanacaktır. Çünkü bugün İstanbul'da bir ev taşımak; nakliye, kira, depozito, emlakçı komisyonu derken 50-60 bin lirayı buluyor."

DAVALAR AZALDI

Piyasadaki köpüğün erimesi ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan zam davalarını da azalttı. Ara buluculuk yapan Avukat Sema Solmaz "Ara buluculuk davaları genel olarak olumlu sonuçlanıyor. Kira fiyatlarının düşüşe geçmesi ile ev sahipleri insafa gelmeye başladı. Ayrıca yüzde 25'lik kira zam sınırı önümüzdeki temmuz ayında bitecek. Bakanlık koridorlarında bu iddia var" dedi. Kira zam davalarının genel olarak enflasyon rakamı ile uzlaşmaya varıldığını söyleyen Solmaz "Yüzde 25 zam sınırı var evet ama açılan davalarda evde oturma süresi ve emsal değerler dikkate alınıyor. Ev sahipleri kiracıların lehine olan bu davaların uzamaması için orta yolda anlaşmaya varıyor. Genel olarak zam oranları enflasyon ile doğru orantılı gidiyor" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber