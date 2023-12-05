Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş

Resmi rakamlara göre 4,9 milyon yabancıyı barındıran Türkiye, 2024 yılında 200 bin Suriyeli mülteciyi ülkesine göndermeyi planlıyor. Uluslararası göçle mücadele kapsamında ilgili tüm bakanlıklarla çalışacak olan İçişleri Bakanlığı, öncelikle etkin sınır dışı mekanizmasına ağırlık verecek. Bu çerçevede düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hiç bekletilmeden yapılacak.

Giriş şartlarını sağlamayan yabancıların Türkiye'ye gelişlerinin kaynağında önlenmesi için diğer ülkelerle iş birliğine gidilecek. Vize başvuru değerlendirmelerinin daha etkin yapılabilmesi, kurumlar arası entegrasyon sağlanacak. Ayrıca vize sisteminin güçlendirilmesi için yeni düzenlemeler hazırlanacak. Bu kapsamda amacına uygun vize ve ikamet izni sistemi oluşturulacak. Sınır güvenliğinde etkinliğin artırılmasına yönelik fiziki güvenlik sistemleri ile teknolojik gözetleme ve tespit sistemlerinin kurulumuna ise devam edilecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve göç süreçlerine aktif katılım sağlanarak düzensiz göçün engellenmesi ve göçün düzenli olarak gerçekleşmesi için uluslararası iş birliği geliştirilecek.

Ekim 2023 verilerine göre, Türkiye'deki 4,9 milyon yabancıdan 3,27 milyonunu Suriyeliler, 1,15 milyonunu ise ikamet izniyle bulunan diğer yabancılar oluşturuyor. Uluslararası koruma başvuru sahibi kişilerin sayısı 300 bini bulurken, düzensiz göçmen sayısı 172 bin. İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sırada İstanbul yer alıyor. 568 bin yabancıya ev sahipliği yapan İstanbul'u 130 bin 994 bin yabancı ile Antalya, 71 bin 832 yabancı ile Ankara izliyor. Yabancıların en az ikamet izni aldığı şehir ise 53 kişi ile Tunceli. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yüzde 41'ini 15 yaş altı çocuklar oluştururken, çalışma çağındaki nüfusun payı yüzde 57, yaşlı nüfusun payı ise yüzde iki düzeyinde. Mevcut genç nüfus yapısının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

2023 yılında ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancılar arasında Rusya, Türkmenistan, Irak, Suriye ve İran uyruklular ilk sıralarda. 2018 yılında 115 bin olan uluslararası koruma başvuru sayısı ise 2022 yılında büyük ölçüde azalarak 33 bine düştü.

DÜZENSİZ GÖÇMEN AZALDI

Düzensiz göçmenler için hem transit hem de hedef ülke konumunda olan Türkiye'de, yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2010 yılında 33 bin iken bu rakam 2019 yılında 455 bine yükseldi. Devam eden yıllarda ise azalarak Ekim 2023 itibarıyla 172 bin düzeyine indi. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklular çoğunlukta.

YEŞİM ERASLAN