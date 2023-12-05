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Togg'a nazar değdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobille çarpışan Togg'da maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 10:13, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 10:41
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

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