Deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulamasının süresi uzatıldı

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden "ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır."

Bakan Işıkhan, kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırıldığını da duyurdu.