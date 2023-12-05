Köpeklerden araçların üzerine çıkarak kaçtılar: O anlar kamerada

Aracının tavanı ezilen site sakini Özgür Saraç ise köpekleri düzenli olarak beslediğini, köpeklerin şüphelenmedikleri kimseye saldırmayacağını söyledi.

O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı.

İstanbul Ataşehir'de sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

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