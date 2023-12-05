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Dolar günü 28,91 TL'den tamamladı

Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,91 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 18:06, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 18:15
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Dolar günü 28,91 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,900028,901028,913028,9140
Avro31,317031,318031,320031,3210
Sterlin36,440036,557036,491036,6070
İsviçre Frangı33,050033,210033,061033,2270
ANKARA
ABD Doları28,870028,950028,883028,9630
Avro31,227031,357031,280031,3600
Sterlin36,380036,590036,431036,6410

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