Dolar günü 28,91 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,91 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 18:06, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 18:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9000
|28,9010
|28,9130
|28,9140
|Avro
|31,3170
|31,3180
|31,3200
|31,3210
|Sterlin
|36,4400
|36,5570
|36,4910
|36,6070
|İsviçre Frangı
|33,0500
|33,2100
|33,0610
|33,2270
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8700
|28,9500
|28,8830
|28,9630
|Avro
|31,2270
|31,3570
|31,2800
|31,3600
|Sterlin
|36,3800
|36,5900
|36,4310
|36,6410