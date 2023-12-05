Dolar günü 28,91 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9000 28,9010 28,9130 28,9140 Avro 31,3170 31,3180 31,3200 31,3210 Sterlin 36,4400 36,5570 36,4910 36,6070 İsviçre Frangı 33,0500 33,2100 33,0610 33,2270 ANKARA ABD Doları 28,8700 28,9500 28,8830 28,9630 Avro 31,2270 31,3570 31,2800 31,3600 Sterlin 36,3800 36,5900 36,4310 36,6410