MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli bugün kürsüye çıkmadı. MHP'nin grup toplantısının, önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 11:52, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 11:54
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), bu haftaki grup toplantısı iptal edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bugün görülmemesi dikkat çekti.
İptal sebebi belli oldu
Cumhuriyet'te yer alan habere göre ; MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildi.
İptal gerekçesinin Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığı öğrenildi.