Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
MEB ortak sınav konularını açıkladı
MEB ortak sınav konularını açıkladı
Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz
10 bin polis alımı ne zaman olacak?
10 bin polis alımı ne zaman olacak?
Adalet Bakanı Tunç: Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık
Adalet Bakanı Tunç: Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık
İTO Başkanı: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok
İTO Başkanı: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Usta maaşı müdürü geçti
Usta maaşı müdürü geçti
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
TÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlama
TÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlama
TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı
Seçil Erzan davasında gelişme: Banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
Seçil Erzan davasında gelişme: Banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
THY uçağı Tayland'da arıza yaptı, Türk vatandaşları 3 gündür mahsur
THY uçağı Tayland'da arıza yaptı, Türk vatandaşları 3 gündür mahsur
Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı
Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı
Yargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz
Yargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasımda yıllık enflasyonun enerji, alkol-tütün-altın ve hizmet gruplarında artarken, gıda ve temel mallar gruplarında gerilediğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 12:25, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 12:27
Yazdır
Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

TCMB'nin Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı.

Rapora göre, kasım ayında doğal gazın aylık tüketici enflasyonuna etkisi 1,01 puan, yıllık enflasyona etkisi ise 1,58 puan oldu.

Doğal gaz etkisi arındırıldığında, mevsimsellikten arındırılmış tüketici enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü izlendi.

Bu dönemde B endeksinin yıllık değişim oranı 0,34 puan azalarak yüzde 67,27 olurken C endeksinin yıllık değişim oranı 0,13 puan ile sınırlı bir oranda artarak yüzde 69,89 olarak gerçekleşti.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, bu dönemde enerji, alkol-tütün-altın ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1,39, 0,31 ve 0,16 puan artarken, gıda ve temel mallar gruplarının katkıları sırasıyla 0,84 ve 0,40 puan düştü.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler incelendiğinde, C endeksinde daha belirgin olmak üzere B ve C endekslerinde aylık artışlardaki zayıflama devam etti.

Fiyat artışları, B endeksini oluşturan gruplardan işlenmiş gıdada bir önceki aya kıyasla güçlenirken, hizmet ve temel mallarda yavaşlama kaydetti.

Yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergeler de enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamayı teyit etti.

Hizmet fiyatları kasım ayında yüzde 2,76 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 1,06 puan artışla yüzde 89,71 seviyesine ulaştı.

Konaklama fiyatlarındaki düşüş devam etti

Bu dönemde, kira alt grubunda yüzde 5,97 olan aylık artışın bir önceki aya kıyasla hız kesmesi dikkati çekerken, diğer taraftan alt grup yıllık enflasyonu 5,14 puan artışla yüzde 105,81 seviyesine ulaştı.

Haberleşme alt grubunda yüzde 5,20 ile güçlenen aylık fiyat artışında cep telefonuyla yapılan görüşme ve internet ücretlerinde devam eden yükselişler belirleyici oldu.

Lokanta-otel grubunda yemek hizmetlerinde aylık fiyat artışı yavaşlarken, konaklama fiyatlarındaki düşüş devam etti.

Kasım ayında diğer hizmetler alt grubunda yüzde 1,73 olan ılımlı artış bu grupta yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle bu dönemde ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yüzde 0,14 ile görece yatay seyretti.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu 0,81 puan düşüşle yüzde 52,24 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken, diğer alt gruplarda yükseldi.

Dayanıklı mal (altın hariç) fiyatları kasım ayında önceki aya benzer şekilde yüzde 0,66 ile sınırlı bir artış sergiledi.

Bu dönemde, elektrikli ve elektriksiz ev aletleri fiyatları yüzde 0,28 gerilerken, otomobil fiyatları yüzde 0,66 ile ılımlı bir şekilde yükseldi. Yüzde 1,79 olan mobilya fiyatlarındaki artış ise bir miktar daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Bu gelişmeler neticesinde, dayanıklı mal grubunda yıllık enflasyon 2,84 puan düşüşle yüzde 59,31'e indi.

Diğer temel mallar alt grubunda fiyatlar yüzde 2,66 oranında artarken, yıllık enflasyon 0,72 puan yükselerek yüzde 50,14 oldu.

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri bir önceki aya benzer şekilde fiyat artışlarıyla öne çıkan alt kalemler olarak kayıtlara geçti.

Giyim ve ayakkabı alt grubunda fiyatlar mevsimsel eğilimin aksine geriledi

Rapora göre, giyim ve ayakkabı alt grubunda ise fiyatlar mevsimsel eğilimin aksine bu dönemde yüzde 0,38 geriledi.

Enerji fiyatları kasım ayında yüzde 9,98 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 9,58 puan artarak yüzde 21,18 oldu. Grup aylık fiyat artışını 25 metreküpü bedelsiz olarak kullandırılan doğal gaz kalemindeki tüketim artışına paralel olarak sepete yansıyan fiyatların yükselmesi etkiledi.

Küresel enerji fiyatlarıyla uyumlu şekilde katı yakıt fiyat artışı yüzde 1,95 yavaşlarken, tüp gaz fiyatları bu dönemde yataya yakın seyretti. Şebeke suyu fiyatlarındaki artış da yüzde 2,90 ile yavaşlarken, uluslararası petrol fiyatları öncülüğünde akaryakıt fiyatları yüzde 1,06 geriledi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları kasım ayında yüzde 2,78 artış kaydederken, yıllık enflasyon 4,83 puan azalarak yüzde 67,16 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 9,55 puan azalışla yüzde 80,85'e, işlenmiş gıdada ise 1,38 puan düşüşle yüzde 57,23'e geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler, meyve fiyatlarında ılımlı artışa, sebzede ise gerilemeye işaret etti. Taze meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korudu.

Diğer işlenmemiş gıdadaki aylık artışta bakliyat, pirinç ve beyaz et kalemleri öne çıktı. İşlenmiş gıda grubunda aylık artış yüzde 4,95 ile güçlenirken, süt ve süt ürünleri, işlenmiş et ürünleri, katı-sıvı yağlar ile konserve sebze ürünlerindeki fiyat artışları dikkati çekti.

Tütün ürünlerinde yüzde 10,02 olan üretici firma kaynaklı fiyat artışlarının etkisiyle, alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar yüzde 9,16 yükselirken, yıllık enflasyon 9,38 puan artışla yüzde 71,35 oldu.

Üretici fiyatlarındaki artışta enerji grubu öne çıktı

Yurt içi üretici fiyatları kasım ayında yüzde 2,81 oranında artarken, yıllık enflasyon 2,86 puan artışla yüzde 42,25'e yükseldi. Bu artışta enerji grubu öne çıktı. Sanayi elektrik tarifeleri ile sanayi ve elektrik üreticileri doğal gaz tarifelerinde ekim ayında yapılan ayarlamaların etkisi kasım ayında yüzde 10,99 ile elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme grubu üzerinde gözlendi.

Bu çerçevede, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 3,46 artarken yıllık enflasyon negatif bölgedeki seyrini sürdürdü. Alt gruplar bazında, en belirgin aylık artış enerji grubundan sonra yüzde 3,07 ile dayanıksız tüketim mallarında izlenirken, bu dönemde sermaye ve ara malları sırasıyla yüzde 2,85 ve yüzde 2,50 arttı.

Sektörel bazda ise metal cevherleri, tütün, deri ile ağaç mantar ürünleri fiyat artışlarıyla öne çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber