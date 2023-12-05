Antalya'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 12:37, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 12:58
Özgür Evmez'in (24) kullandığı 07 P 2795 plakalı otomobil, Dirgenler Mahallesi'nde M.S. (24) idaresindeki 07 ZAB 55 plakalı beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi Zehra Evmez (56) yaşamını yitirdi.
Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.