Bakan Yerlikaya: Böyle bir girişim kabul edilemez, bedeli ağır olur

İçişleri Bakanı Yerlikaya gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından başlıklar şöyle:

İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon iddiaları

Kabinemizde ele aldık. Kabinemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz.

İstihbarat birimlerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.

İBB adaylığı söz konusu değil.

1 Ekim terör saldırısı

Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı savunma bakanlığımızla çalışmalarımız var.

Sınırlarda paramotorlara karşı yüksek tedbirler alınıyor. Terör öegütlerinin hava unsurlarını kullanmalarına karşı bir ilgi var. Dünyada bunu görüyoruz. Savunma önceliğimizi buna karşı güncelliyoruz.