Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor

Bakan Yerlikaya, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda soruları yanıtladı.

Bakan Yerlikaya, "Ponzi ya da saadet zinciri soruşturması olarak da anılan futbolcuların da karıştığı soruşturmada belli kişilerin nüfuz kullandığına dair" iddiaların hatırlatılması üzerine, suçun aydınlatılması veya bir suçu önlemekle ilgili hiçbir nüfuz girişimini kabul etmediklerini ve reddettiklerini vurguladı.

Bakanlık görevi süresinde bu yönde en ufak bir tutum da hissetmediğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin huzuru diyoruz, bunu hamaset olsun diye demiyoruz. İnandığımız için söylüyoruz. Türkiye'nin huzuru için çalışmaya kararlıyız. Gece gündüz demeden gayretimizi gösteriyoruz. Ekranlarda, sosyal medyada gördüğünüz, milletimizin kabul etmediği o tavırları, tutumları bizler de izliyoruz. Bizim referansımız hukuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, MASAK gördüğünüz ve toplumun rahatsız olduğu, bu olayın görünür tarafın arkasında eğer kanun dışılık varsa bunu hissediyorsak o zaman MASAK, Adalet ve İçişleri öyle bir kenetleniyor ki biz yolumuza devam ediyoruz."

Yerlikaya, sosyal medyadaki suçların üzerine de kararlılıkla gideceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Adaletin tecelli etmesi için de İçişleri Bakanlığının en büyük görevi bu. Adalet için gayret gösteriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığının tahmininizden çok daha büyük bir işbirliği var. Vatandaşımız her şeyin çok çabuk olmasını istiyor. Bu işlerde gözle görülmeyen hesap ağı var. Bunu çok hızlı bir şekilde aksettirip kollukla beraber savcıya, oradan da kürsüye götürmek zaman alıyor. Ama bilin ki ekranda veya sosyal medyada görülüp de vicdanın kabul etmediği ya da arkasında yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz varız. Olmaya da devam edeceğiz."

- "Göreceksiniz onların da enselerine çökeceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyük Ekşi'nin ziyareti hatırlatılarak, "Bu ziyaretin ardından kamuoyunda yasa dışı bahse yönelik operasyonların artacağı ve TFF Başkanıyla da bu konuda görüşme olduğu iddiaları yer aldı. Bu operasyonlar derinleşecek mi?" sorusuna ilişkin, Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"İçişleri ailesi olarak yasa dışı bahis başta olmak üzere bilinen, bilinmeyen bunlara ilişkin de bizlerin bildiği yasa dışılık hakkında Adalet Bakanlığımızla birlikte sabırla, sebatla, azimle çalışıyoruz. Bu güzel sporumuzun kirletilmesine asla müsaade edemeyiz. Hiç kusura bakmasınlar, burada kendinde güç zehirlenmesi atfeden kim varsa göreceksiniz onların da enselerine çökeceğiz."

Yerlikaya, "Fenomenlerin kullandıkları paraların kaynakların yasa dışı bahis olduğu" iddialarına ilişkin bir tespit olup olmadığına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Çalışmalar devam ediyor. Mehmet Şimşek Bakanımız bu konuda son derece hassas, talimatlarını çok önceden verdiğini biliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile bu noktada onlarla işbirliğiyle çalışılıyor. Adalet Bakanlığımızla, Cumhuriyet savcılarımızla birlikte gidiyoruz. Sizin rahatsız olduğunuz, ailelerin, evlatların rahatsız olduğu, futbola aşık olan gençlerin bu işi yüz akıyla izlemesini istiyoruz. Yasal bahsin dışında, yasanın kabul etmediği ne varsa bilin ki bunlarla ilgili, bunların gelir akışlarıyla ilgili, çok iyi sakladıklarını düşündükleri her şeyle ilgili devletin, milletin gücünü onlara göstermekte kararlıyız."

- "FETÖ'vari terör örgütlerinin iltisaklılarını adalete teslim etmekte kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, ilgili bakanlık yetkilileriyle suç örgütlerine yönelik operasyonların değerlendirildiği bir toplantıya ait görüntüde önündeki bilgisayar ekranında yer alan "Emniyet Mahrem Yapılanması" ifadesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Biz her zaman FETÖ ve minvaldeki terör örgütlerine karşı uyanık olmalıyız. Elimizde ne tür bilgi varsa onu en güzel şekilde işleyip içimizde, dışımızda bizi zehirlemek, bizi geri bırakmaya, etkisiz hale getirmeye çalışan FETÖ'vari terör örgütlerinin sempatizanı veya iltisaklı olanları varsa bunları da ayıklayıp adalete teslim etmek de kararlıyız. Oradaki çalışmanın yeri ve zamanı geldiğinde ne anlama geldiğini hep beraber göreceğiz."