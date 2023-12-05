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Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, "İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 13:31, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 13:39
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Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün burada sizlerle olmam da münasebetlerimizi daha da ileri taşıma irademizin bir tezahürüdür. İnşallah el birliği, gönül birliği içerisinde hareket ederek münasebetlerimizi güçlendireceğimize inanıyorum. Körfez ülkeleriyle ticaret hacmimiz son 20 yılda 13 kat artarak geçen sene itibarıyla 23 milyar dolara ulaştı. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yeniden başlanması ve anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe girmesi, ticaretimizi daha da artıracaktır.

"KÖRFEZ ÜLKERİNİN TURİSTİK SEYAHATLERİNDE EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE'NİN GELMESİ BİZLER İÇİN MUTLULUK KAYNAĞI

Körfez ülkelerindeki kardeşlerimizin turistik seyahatlerinde en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesi bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Konseyle ilişkilerimizin temel unsuru olan Stratejik Diyalog Bakanlar mekanizması bugüne kadar 5 toplantı yaptı. Dışişleri Bakanlarımızın iştikakıyla düzenlenen toplantıların 6'ncısına inşallah 2024 yılının ilk çeyreğinde ev sahipliği yapacağız.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN OLMA VASFINI KORUYOR"

Körfez bölgesini, ülkemiz üzerinden kara yoluyla Avrupa'ya bağlayan ulaştırma projelerine büyük önem atfediyoruz. Bu projelerin enerji iş birlikleriyle taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenene kardeşlerimize gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Savunma sanayii alanında Körfez'deki kardeşlerimizle hamdolsun çok farklı bir ivme yakaladık. Son hadiseler, bu alandaki iş birliğimizin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu ortaya koydu. Ortak üretim ve finansman dahil, savunma sanayiindeki iş birliğimizi çeşitlendirmemizde fayda görüyorum.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'yle Filistin halkıyla dayanışmamızı açık ve net gösterdik. Gazze krizindeki bu ortak tavrımız, bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı sahiplenme noktasında da bir örnek oldu. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları Temas Grubu, çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, bu temaslara devam edecekler. Gazze'de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz.

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