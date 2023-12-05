Siirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılar Müslüm ve Faruk Öztoprak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı, Yıldırım ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kazada, sürücü İverendi öldü, sürücüler Öztoprak ve Yıldırım ile hafif ticari araçtaki Faruk Öztoprak yaralandı.

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