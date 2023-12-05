Irak'ın Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 16:05, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 16:22
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.